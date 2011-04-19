Рецепты масок для здоровой кожи лица

Домашняя косметика, наверно, никогда не потеряет актуальность. Ведь она проверена временем, порой даже несколькими поколениями женщин. А какой эффект мы получим через 20 лет регулярного применения "магазинной" косметики – неизвестно. Предлагаем вашему вниманию несколько действенных и простых в изготовлении масок для лица. Маска из авокадо для сухой кожи

Тщательно взбивайте желток одного яйца до тех пор, пока консистенция не станет легкой и не появится пена. Разомните половинку авокадо в пюре и добавьте к желтку. Перемешайте (можно воспользоваться миксером).

Нанесите маску на очищенное лицо и шею и расслабьтесь на 20 минут. Смойте маску прохладной водой.

Ожидаемый результат: заметное улучшение структуры кожи, ее отдохнувший и свежий вид.

Маска из авокадо для жирной кожи

Размещайте в миксере белок одного яйца, чайную ложку лимонного сока и кашицу из половинку авокадо. Через несколько секунд вы получите однородную зеленую массу. Нанесите маску на очищенное лицо и шею и расслабьтесь на 20 минут. Смойте маску прохладной водой.

Маска из овсянки и банана

Две столовые ложки овсяных хлопьев размельчите в кофемолке до мучной консистенции. Размешайте полученную муку в миксере с половинкой спелого банана и небольшим количеством молока или сливок. Полученную смесь нанесите на чистое лицо на 5-10 минут, затем смойте и протрите кожу насухо.

Ожидаемый результат: благодаря свойствам овсяной крупы маска имеет абсорбирующий и смягчающий эффект, бананы питают кожу и насыщают ее витаминами (в частности, С и В6). Если же добавить в маску размельченный в кофемолке мускатный орех, то она будет воздействовать и как антисептик.

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