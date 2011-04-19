Стали известны кризисные года в семейных отношениях

Психолог, автор проекта "Casual-psy – Психология повседневной жизни" Мария Пугачева рассказывает, когда любовную пару может настигнуть кризис в отношениях.

"В отношениях вполне имеют место кризисные вехи в 1, 3 и 7 лет. Конечно, они коснуться не всех поголовно, да и совсем необязательно, что несколько кризисов планомерно вмешаются в ход ваших отношений, но тот или иной критический момент рискует пережить почти каждая пара. Почему так происходит?

Ответы на эти вопросы очень многообразны и причин может быть много. Ученые психологи и социологи до сих пор не выявили каких-то четких и очевидных поводов и фактов, но определенные закономерности в данном деле прослеживаются точно. Любой процесс развития имеет ту или иную цикличность со своими взлетами и падениями. Так, например, то же индивидуальное развитие человека связано с кризисами 1, 3, 7 лет.

Вполне возможно, что эти цифры, эти периоды неким образом способны в бессознательном плане наслоиться и на какой-то "продукт" психологический жизнедеятельности индивида. На его отношения, на его карьеру, творчество. Ведь и в работе выделяются такие же кризисы (закономерно в свое время должно что-то меняться) – повышения, карьерный рост, смена позиции.

Например, в Америке, считается, раз в 7 лет человек должен менять место жительства, раз в 3 года – рабочее место. И в творчестве великих художников есть какие-то "периоды" - перемены в их "продукте". Аналогичная ситуация в отношениях. Назревает необходимость в переменах, но каких? Хорошо, когда все по плану: встречаемся, свадьба, первый ребенок, переезд в новую квартиру, второй ребенок, еще какая-то важная веха и т.п.

Когда же этих перемен долго нет, наступает стагнация, и "пробить" теперь ее может только встряска. Для отношений это какой-то критический, напряженный момент. При чем здесь конкретные цифры? Опять же точных доказательств и мнений нет, но есть реальные факты, говорящие о том, что 1, 3, 7 лет являются особыми сензитивными периодами для человека и его жизни в целом. Данные периоды характеризуются наличием повышенной чувствительности к определенного рода воздействиям внешней среды и готовностью к усвоению новых форм поведения и знаний".

www.meddaily.ru