Для кого дача - суперполезна

Пожилые люди, которые с увлечением разводят на своих дачных участках сады и огороды, чаще и больше едят овощи. При этом, как убедились социологи, не обязательно иметь большой огород, достаточно высадить пару грядок с зеленью и сделать уход за ними своим хобби.

Плохое питание является одним из нескольких факторов, ответственных за смертность и заболеваемость в пожилом возрасте, отмечают врачи. Хотя пожилые люди, как правило, чаще потребляют фрукты и овощи, чем другие возрастные группы, больше половины пожилого населения Америки не соответствуют рекомендациям есть ежедневно 5 порций фруктов и овощей.

В течение месяца специалисты опросили людей старше 50 лет и нашли связь между садоводством и высоким потреблением овощей, но не фруктов. Количество часов, которое тратит в неделю человек на уход за садом и огородом, не влияет на уровни употребления овощей и фруктов. Это означает, отмечают эксперты Техасского университета /США/, что даже при ограниченном времени или возможностях пожилые люди могут благодаря такому хобби улучшить рацион своего питания.

ami-tass.ru