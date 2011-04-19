Чистотел возвращает зрение
09:03, 19 апреля 2011Зарубежные новости
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При переутомлении глаз и ослабенном зрении
Чистотел помогает при ослаблении зрения. Прежде всего, возьмите 1 столовую ложку отвара чистотела (1 чайная ложка травы чистотела на 1 стакан кипятка), 1 столовую ложку меда, добавьте их в стакан воды. Доведите раствор до кипения, остудите и делайте компрессы, прикладывая пропитанные жидкостью тампоны к закрытым глазам на 3 – 5 минут.
При переутомлении глаз используйте также отвар из 1 чайной ложки чистотела и 1 столовой ложки ромашки на 1 стакан воды. Кипятить воду следует 5 минут. Полученным отваром смочите тампон и приложите его к закрытым глазам на несколько минут.
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