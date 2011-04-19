Яблочная диета поможет похудеть

Яблоки давно известны как хороший источник клетчатки, необходимой для организма, но это далеко не единственное их полезное свойство. Недавнее исследование, проведенное в Университете Флориды, доказало: яблочная диета помогает сбросить лишний вес и снижает содержание вредных веществ, сокращая риск возникновения болезней сердца, пишет The Telegraph.

В ходе исследования 80 женщинам в возрасте от 45 до 65 лет предложили ежедневно съедать по 75 граммов чернослива в течение года. Еще стольким же участницам эксперимента было предложено съедать аналогичное количество сушеных яблок в дополнение к их обычной диете. У всех испытуемых ученые взяли образцы крови перед началом исследования и через три, шесть и 12 месяцев. Полученные результаты сильно удивили специалистов.

Оказалось, женщины, употреблявшие яблоки, за полгода похудели в среднем на 1,5 килограмма. При этом у них почти на четверть (23%) снизился уровень так называемого "плохого холестерина" и сократилось число биологических маркеров, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Предыдущие исследования показали, что содержащееся в яблоках вещество пектин и соединения полифенолы, также присутствующие в чернике, чае и горьком шоколаде, стимулируют расщепление жиров в крови и снимают воспаление стенок сосудов, сокращая риск возникновения сердечных болезней.

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