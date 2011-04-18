Похудеть на 5 килограммов очень просто

Лишний вес в большинстве случаев вызван не заболеванием, а неправильным излишне калорийным питанием. Осознав этот факт и поставив себе цель похудеть, мы начинаем отказывать себе во многом, садимся на строгую диету, и срываемся. А похудеть на 5 кг так просто. Если вы будете ежедневно потреблять на 100 ккал меньше, то к концу года без всяких усилий будете весить на 5 кг меньше. Если ежедневно за счет физической нагрузки сжигать еще 100 ккал, то к концу года похудеете на 10 кг.

Чай на работе

Как доказано кадровыми специалистами, что те, кто устраивает чайный или кофейный перерыв на работе, более успешны, им легче найти контакт с коллегами и решить производственные вопросы.

Но если вы хотите похудеть, покупайте булочки и выпечку к чаю меньшего размера. В обеденный перерыв замените колбасы нежирным мясом. Замените соки свежими фруктами. Вместо сливочного мороженого возьмите ягодное. Если вы готовы на подвиг, то не добавляйте сахар в чай.

Едим дома

Домашняя пища менее жирная, отдавайте ей предпочтение. Блинчики вместо варенья или джема можно кушать со сладким йогуртом. Заправляйте салаты уксусом или растительным маслом вместо майонеза. Съешьте один кусочек хлеба вместо двух. Сливочные соусы замените на томатные. Как вы уже догадались, 100 ккал можно исключить за счет жирного и сладкого.

Избавляемся от лишнего

Теперь давайте прикинем, как сжечь 100 ккал. Вы удивитесь, но это несложно. Главное подкидывать в топку дровишки каждый день.

Бег трусцой - 12 минут, бег в среднем темпе - 9 минут, работа в саду - 20 минут, велосипед - 15 минут, подъем по лестнице - 11 минут, медленное плавание - 15 минут, работа по дому - 25 минут, медленная ходьба - 20 минут, ходьба в среднем темпе - 17 минут, цикл упражнений - 19 минут.

Выберите себе из представленных вариантов то, что вам по вкусу и худейте.

news.open.by