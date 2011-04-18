Почему телевизор нельзя ставить в спальне

Психотерапевты еще раз доказали, что телевизор нельзя ставить в спальне. Так, просмотр телевизионных передач и фильмов непосредственно перед сном ведет к бессоннице и развитию хронических заболеваний. Американские специалисты провели исследование с участием почти 21 500 человек. Ученых удивило то, что большая часть мужчин и женщин практически ежедневно смотрят телевизор перед сном. А многие и засыпают при включенном телевизоре.

Сканирование головного мозга добровольцев показало, что во время просмотра телевизора мозг начинает работать так же активно, как во время занятия спортом. Это приводит к нарушению сна, в частности - к бессоннице.

А вот проблемы со сном, в свою очередь, значительно ослабляют иммунитет человека и способствуют развитию хронических заболеваний.

Чтобы избежать появления серьезных проблем со здоровьем, специалисты советуют не ставить телевизор в спальне и не смотреть программы и фильмы непосредственно перед сном.

biznesgid.com.ua