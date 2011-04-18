Клубника защищает от рака

Клубника может предотвратить развитие рака пищевода, заявляют исследователи из Комплексного ракового центра Университета штата Огайо, Исследовательского института Ричарда Дж. Солова и Китая.

Шесть месяцев потребления 60 граммов клубники – простой и безопасный метод превентивной противораковой терапии, сообщает newsru.com со ссылкой на The Times of India.

Ягода снижает гистологическую степень предраковых поражений и число связанных с раком молекулярных изменений, подчеркивает Тон Чен, автор исследования, до этого доказавший, что высушенная клубника тормозит развитие опухоли в пищеводах крыс.

Основываясь на этих результатах, ученые начали следующую стадию клинических испытаний в Китае, дабы более полно исследовать эффект от клубники на 36 пациентах с предраковыми поражениями пищевода.

В итоге оказалось, что ежедневное употребление ягоды подавляло различные биомаркеры, задействованные в канцерогенезе пищевода, включая клеточное распространение, воспаление и транскрипцию генов. В общей сложности из 36 добровольцев у 29 отмечалось снижение гистологической степени предраковых поражений.

focus.ua