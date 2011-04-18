В Китае град разрушил 6 тыс. домов, пострадали 150 тыс. чел.

По меньшей мере 158 тыс. человек пострадали от сильного града, обрушившегося на город Аньшунь провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай).

Как передают Вести.Ru, в результате продолжавшегося несколько часов града в городе, а также прилегающих к нему поселках разрушено в общей сложности свыше 6 тыс. жилых домов.

От удара стихии пострадали 8,27 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Прямой экономический ущерб от случившегося оценивается в 80,9 млн. юаней (12,5 млн. долл.).