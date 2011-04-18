Мобильный может привести к преждевременной смерти

Трудно себе представить современного человека без информационного обмена по сотовому телефону. В мире высоких технологий использование мобильного телефона стало привычным и повседневным. Однако, мало кто сейчас знает, что, если активно и ежедневно пользоваться в течении 10 лет сотовой связью, мы удваиваем риск заболевания раком мозга и наступления преждевременной смерти.

Это недавно доказал западный ученый- нейрохирург Вини Кураны. Вини Кураны длительное время изучал воздействие радиоволн СВЧ-диапозона от сотовых телефонов на кору головного мозга, проведя более 100 исследований. Результаты его исследований просто шокируют.

Оказывается, люди, употребляющие алкоголь и курящие умирают гораздо меньше, чем те, кто пользуется привычным сотовым телефоном. Курение стало причиной смерти для 5 миллионов человек в год, зато для 3 миллиардов человек причиной смерти стало воздействие радиоволн на кору головного мозга от пользования трубкой сотового телефона.

К сожаленью, цифра на этом не останавливается, а растет ежедневно. Кроме того, согласно статистическим данным, заболевание раком мозга "помолодело" на 10 лет. Стоит задуматься, насколько нужен нашим детям сотовый телефон, который доставляет большие проблемы не только учителям, родителям, но и самим детям, так как организм ребенка на стадии своего развития получает большое количество вредных излучений.

newsland.ru