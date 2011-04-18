Новая пищевая добавка «превращает» свинину в говядину

Новая пищевая добавка под названием "говяжья паста", позволяющая перерабатывать сравнительно дешевые свинину и мясо птицы в продукт, неотличимый по вкусу от более дорогой говядины, появилась на рынках в Китае.

Как передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, только неделю назад местная полиция объявила о раскрытии дела с участием почти ста подозреваемых в незаконном использовании препарата кленбутерола при откорме свиней.

По сообщению китайского радио, достаточно одной упаковки "говяжьей пасты" стоимостью 45 юаней (менее 7 долларов), чтобы "превратить" 25 килограммов свинины в такое же количество говядины. Учитывая, что килограмм свинины стоит 26 юаней, а килограмм маринованной говядины - 70 юаней, то на использовании "по назначению" одной упаковки "говяжьей пасты" можно заработать около тысячи юаней (более 150 долларов).

По свидетельству медиков, неконтролируемое и длительное применение добавок типа "говяжьей пасты" вредно для здоровья человека и может привести к тяжелым болезням, вплоть до онкологических заболеваний.

В 2008 году китайские производители молочной продукции были уличены в добавлении химического вещества меламин для повышения протеина в молоке. Тогда из-за употребления молочных смесей с содержанием меламина погибли шесть детей, еще более 300 тысяч заболели.