Простой способ улучшить поведение ребенка

Как улучшить поведение ребенка и научить его слушаться? Оказывается, есть простой способ это сделать, уверены ученые из Японии.

Исследование показало, что дети, которые ложатся спать раньше полуночи, намного послушнее и ответственнее своих сверстников. Если отправлять непослушного ребенка спать до 12 часов ночи, то высока вероятность того, что его поведение изменится.

Дело в том, что если дети ложатся спать глубоко за полночь, то у них нарушаются биологические ритмы, что неминуемо влечет за собой появление проблем с поведением, передает Daily Telegraph.

Кроме того, нормализовать поведение ребенка и сделать его менее импульсивным помогут факультативные занятия после уроков или спорт.

Напомним, что, согласно мнению врачей, ребенок должен спать минимум 8 часов в сутки.

health.passion.ru