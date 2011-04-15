Число жертв теракта в минском метро выросло до 13

В Беларуси количество жертв, погибших в результате теракта в метро, увеличилось до 13 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

В ночь на 15 апреля скончался 57-летний житель поселка Колодищи Минского района Анатолий Макейчик.

На сегодняшний день на стационарном лечении в медучреждениях Минска остается 161 человек, из которых состояние 21 раненого оценивается как тяжелое, 28 — средней степени тяжести и 112 — легкой степени.

Как сообщал УНИАН, взрыв на станции "Октябрьская" Минского метрополитена произошел вечером 11 апреля. Как стало известно позже, детонировало взрывное устройство мощностью примерно в 5-7 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими элементами.

Ранее сообщалось о 12 погибших в результате теракта, еще около 200 получили ранения.