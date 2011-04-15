Кальян - вреднее сигарет

Число людей, которые курят кальян, растёт во всём мире, особенно в Европе и Северной Америке. Большая часть новых любителей кальяна молоды и многие из них, вопреки фактам, считают, что курить кальян менее опасно, чем сигареты. Основные общественные кампании направлены в основном против курения сигарет и использования нюхательного табака, но редко потребители получают информацию о негативных эффектах использования кальяна, говорят шведские специалисты Университета Упсалы.

Было замечено, что вероятность курения кальяна возрастает в более чем 8 раз, если отец в семье использует кальян, в 7 раз выше - если мать, и на 20% выше в случае использования кальяна братом или сестрой. В целом, мужчины и молодые люди являются основными группами риска увлечения кальяном. Некоторые люди до сих пор не понимают, что кальян включает в себя табак, из-за чего его курение влечёт за собой гораздо большее воздействие окиси углерода и других опасных канцерогенных веществ в табачном дыме, чем курение привычных сигарет, объясняют врачи.

www.med2.ru