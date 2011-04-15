Чувство счастья улучшает здоровье

Счастья много не бывает, особенно, если учесть, что оно улучшает здоровье и продлевает жизнь. Для многих это понятие является абстрактным, но оно действительно влияет на состояние нашего здоровья. Именно к такому выводу пришли американские ученые, проанализировав результаты свыше 160 исследований.

По оценке Эда Динера, профессора психологии Университета штата Иллинойс, отсутствие стресса и депрессии обеспечивает человеку долголетие. Подтверждением данного вывода можно считать и исследование, проводившееся среди 5 тыс человек в течение 40 лет. Оно, в частности, показало, что пессимисты, как правило, умирали раньше своих сверстников.

"Я был действительно удивлен, когда различные типы исследований привели к одному и тому же выводу: здоровье, а затем и долголетие напрямую связанны с нашим настроением", - заявил Динер. К сожалению, счастье не в состоянии предотвратить болезни, но полученные результаты подтверждают, что положительные эмоции способны улучшить состояние здоровья и продлить жизнь.

"Вот 4 рекомендации, - констатировал Динер, - избегайте излишнего веса, правильно питайтесь, не курите и занимайтесь спортом. Самое время добавить теперь еще одно правило: будьте счастливы и избегайте состояния хронического недовольства и депрессии".

Детальные результаты наблюдений опубликованы в журнале "Прикладная психология, здоровье и благополучие" /Аpplied Psychology: Health and Well-being/.

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