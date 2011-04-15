Что усугубляет депрессию

Недостаток солнечного света связан со снижением когнитивных функций у людей, страдающих депрессией. К такому выводу ученые пришли, сравнив количество солнечного света в разных регионах США и распространенность когнитивных расстройств, сообщает издание "Здоровье Украины". Данные нового исследования опираются на информацию с погодных спутников NASA.

Шиа Кент, из университета Алабамы в Бирмингеме (Великобритания) возглавил команду исследователей, изучающих взаимосвязи между депрессией, когнитивными функциями и солнечным светом. "Мы выяснили, что среди тех из 14474 участников нашего исследования, у которых наблюдается депрессия, недостаток солнечного света связан с гораздо большей вероятностью развития когнитивных расстройств", - заявил ученый.

Выявленная связь достаточно выраженная, и она оставалась таковой даже после того, как эксперты сделали поправку на время года. Эти данные, выявившие не только влияние погоды на настроение человека, но и на его когнитивные функции, могут найти очень определенное и важное применение в лечении депрессии, и особенно в ее сезонных вариаций.

Кент утверждает, что физиологические механизмы, вызывающие сезонную депрессию, также могут быть вовлечены в способность солнечного света оказывать влияние на когнитивные функции человека, находящегося в депрессии. Когнитивную функцию в рамках исследования оценивали путем измерения краткосрочной памяти и ориентации во времени. Оказалось, что помимо регулирования гормонов серотонина и мелатонина, свет также влияет на кровоток мозга, что, в свою очередь, связано с когнитивными функциями.

"Открытие факта влияния окружающей среды на когнитивные функции в период сезонной депрессии может не только привести к лучшему пониманию сути этих расстройств, но и к разработке целевых вмешательств, направленных на улучшение качества жизни пациента", - заключил доктор Кент.