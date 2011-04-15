Поджарить с солью и перцем и подать горячими к острому мясу… Как вы думаете, о чем идет речь? Оказывается, о бананах. Перед вами факты, которые вы не знали о бананах.

Банан - это ягода. Банановое растение - крупнейшее растение, не имеющее твердого ствола. Стебель банановой травы иногда достигает 10 метров в высоту, и 40 сантиметров в диаметре. На одном таком стебельке висит как правило по 300 плодов общим весом 500 кг.

Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят. Сейшельский остров МАО – единственное место в мире, где растут золотые, красные и черные бананы. Местные жители их, конечно, едят: это гарнир, который подают к омарам и моллюскам.

В бананах содержится больше витамина В6, чем в других фруктах. Известно, что этот витамин несет ответственность за хорошее настроение.

По весу урожай бананов составляет второй по величине урожай в мире, опережая виноград на третьем месте, и уступая первое место апельсинам.

Индия и Бразилия производят больше бананов, чем любая другая страна в мире.

Бананы почти в полтора раза питательней картошки, а в сушеных бананах в пять раз больше калорий чем в сырых. В одном банане содержится до 300 мг калия, который помогает бороться с повышенным давлением и укрепляет сердечную мышцу. Каждому из нас в сутки требуется 3 или 4 г калия.

Майт Лепик из Эстонии победил в первом в мире соревновании по поеданию бананов на скорость. Ему удалось съесть 10 бананов за 3 минуты. Его секрет был в поглощении бананов вместе с кожурой - так он сэкономил время.

По латински банан называется “musa sapientum”, что означает “фрукт мудрого человека”.

Мировой рекорд по поглощению бананов за 1 час - 81 банан.

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