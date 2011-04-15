Как избавиться от ячменя

Ячмень это воспаление волосяной луковицы или сальной железы, что находится на краю века. Ячмень может появиться как из-за обычного воспаления волосяного фолликула и желез, так и от появления клеща-демодекса, живущего в волосяных фолликулах бровей и ресниц.

Заболевание может сопровождаться отёком лимфоузлов и повышением температуры тела. Поэтому лучше всего поскорее посетить офтальмолога.

В качестве первой помощи ячмень следует смазать спиртом, разведённым дистиллированной водой 1:1, глаз при этом прикрыть, чтобы жидкость в него не попала, и затем закапать антибактериальные капли, например, альбуцид или левомицетин.

На ночь закладывают за край нижнего века тетрациклиновую мазь.

Заварить пакетик ромашки аптечной кипятком и приложить к больному глазу.

Приложить к больному месту мякиш белого хлеба, сваренный в молоке.

А чтобы не дать появиться ячменю в следующий раз, нужно, перед тем как дотронуться до лица, обязательно тщательно мыть руки, чтобы не занести снова инфекцию в глаза.

gigamir.net