Как избавиться от ячменя
Заварить пакетик ромашки аптечной...
Ячмень это воспаление волосяной луковицы или сальной железы, что находится на краю века. Ячмень может появиться как из-за обычного воспаления волосяного фолликула и желез, так и от появления клеща-демодекса, живущего в волосяных фолликулах бровей и ресниц.
Заболевание может сопровождаться отёком лимфоузлов и повышением температуры тела. Поэтому лучше всего поскорее посетить офтальмолога.
В качестве первой помощи ячмень следует смазать спиртом, разведённым дистиллированной водой 1:1, глаз при этом прикрыть, чтобы жидкость в него не попала, и затем закапать антибактериальные капли, например, альбуцид или левомицетин.
На ночь закладывают за край нижнего века тетрациклиновую мазь.
Заварить пакетик ромашки аптечной кипятком и приложить к больному глазу.
Приложить к больному месту мякиш белого хлеба, сваренный в молоке.
А чтобы не дать появиться ячменю в следующий раз, нужно, перед тем как дотронуться до лица, обязательно тщательно мыть руки, чтобы не занести снова инфекцию в глаза.