Чем опасны сухофрукты

Сухофрукты — полезный продукт. При условии что их не подвергли мощной химической обработке, чтобы продлить срок годности. Я выяснила, чем могут быть опасны сухофрукты и как избежать опасности.

Любой диетолог скажет вам, что сухофрукты — полезный продукт. Во-первых, в них много клетчатки, которая стимулирует пищеварение и обмен веществ. Во-вторых, минералов и витаминов они содержат больше, чем свежие фрукты. В них много калия (нормализует кровяное давление), железа (улучшает кроветворение), а также каротина и витаминов группы В. Все они важны для нормальной работы сердца, мозга, нервной системы и мышц.

Плохо то, что во время сушки концентрация сахаров во фруктах повышается. Скажем, в свежих абрикосах на 100 г приходится 50 ккал, в кураге — уже 200-250. В сливах около 60 ккал в 100 г, в черносливе — 250. В винограде 70 ккал в 100 г, в изюме — 280.

В принципе этот сахар не так уж страшен: за счет обилия клетчатки гликемический индекс сухофруктов невелик и не повышает резко уровень глюкозы в крови. Настоящая проблема в том, что сухофрукты подвергают интенсивной химической обработке, чтобы добиться привлекательного товарного вида и продлить срок хранения.

Опасность №1: неестественно яркий цвет «Собранные плоды абрикосов и винограда окуривают диоксидом серы (сернистый ангидрид, на упаковке обозначается как консервант Е220), — рассказала мне Надежда Семенова, создатель интернет-магазина продуктов, которая ездит в Узбекистан для закупки сухофруктов и своими глазами наблюдала, как производят курагу и изюм. — После обработки газом курага приобретает ярко-оранжевый цвет, а изюм (из светлого винограда) становится янтарно-желтым, неестественно золотистым, хотя должен быть темно-коричневым».

Кроме того, диоксидом серы сухофрукты защищают от жучков и плесени — после газовой атаки микроорганизмы и насекомые утрачивают к продукту интерес.

Хотя диоксида серы в сухофруктах немного, Людмила Федотова, врач-гастроэнтеролог поликлиники Финансовой академии, считает, что от употребления продуктов с ним лучше отказаться.

«Диоксид серы токсичен, — говорит она. — Он хорошо растворяется в воде и образует в желудке сернистую кислоту, которая разрушает слизистые оболочки пищеварительной системы. Лицам с заболеваниями ЖКТ я бы советовала полностью отказаться от таких продуктов. Кроме того, это вещество может стать сильнейшим аллергеном для астматиков».

Как себя обезопасить: запомните, качественные сухофрукты, как правило, имеют малопривлекательный вид. Они темные, сморщенные, с пылью. Слишком яркий цвет у кураги, изюма, сушеной вишни говорит о том, что их, скорее всего, обработали диоксидом серы или пищевым красителем. Перед употреблением замочите сухофрукты на 10–15 минут в воде комнатной температуры, а потом тщательно промойте под краном.

Опасность №2: странный привкус «Высушить сливовые плоды естественным способом, в тени или на солнце, достаточно сложно, они быстро прокисают, — рассказывает Надежда Семенова. — Поэтому их сушат ускоренным способом в газовых или бензиновых печах при высокой температуре. Чернослив, курага, изюм на выходе приобретают привкус бензина, кожица трескается, на ней оседают канцерогены, а витамины и ферменты внутри гибнут».

Как себя обезопасить: покупая сухофрукты, хорошенько принюхайтесь. Запах бензина, дыма наводит на подозрения. Сильно потрескавшиеся сухофрукты — брак. Покупайте финики с косточками, изюм и чернослив с плодоножками. Такие плоды лучше сохраняют полезные вещества.

Опасность №3: странный блеск Еще одна проблема с черносливом — его часто вымачивают в растительном масле низкого качества или обрабатывают глицерином. «Это делается для того, чтобы придать ягодам аппетитный блеск и мягкость, — говорит Ярослава Кирюхина, владелица семейной лавки натуральных продуктов и медовой пасеки в Подмосковье. — А кофейный оттенок свидетельствует о том, что чернослив ошпаривали кипятком, что лишает его витаминов».

Как себя обезопасить: в магазине старайтесь покупать сухофрукты в прозрачной упаковке — так вы сразу сможете оценить цвет кураги, подозрительный блеск чернослива или изюма.

jv.ru