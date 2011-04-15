Чем полезен медовый массаж

Медовый массаж рекомендуется при целлюлите, увядании кожи, для выведения шлаков, снижения массы тела, укрепления тонуса мышц. Медовый массаж рекомендуется проводить в три этапа. Начинается с пилинга, результатом которого является отшелушивание ороговевших чешуек кожи и открытие пор. Затем мед следует нанести легкими движениями на проблемные участки кожи и массировать до того момента, пока пальцы не начнут прилипать к телу. При этом целебные вещества меда глубоко проникают в структуры кожи. Окончание процедуры сводится к применению вакуум-терапии.

Воздействие отрицательного давления на кожу приводит к лимфодренажному эффекту. Такая последовательность применения медового массажа приводит к максимально полному использованию всех свойств этого удивительного продукта. Кожа приобретает здоровый и сияющий вид. Не отказывайте себе в удовольствии.

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