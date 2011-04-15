В России в суде Красноярского края произошло самосожжение
09:56, 15 апреля 2011Зарубежные новости
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Ожоги, отравление угарным газом
В одном из районных судов Красноярского края (РФ) сегодня произошёл пожар, причиной которого стало самосожжение.
Кроме самоубийцы, жертвой пожара стал ещё один человек, несколько получили ожоги, передает ИТАР-ТАСС.
По имеющейся информации, один из посетителей суда в посёлке Ирбейское вошел в здание, облил себя бензином и поджёг. Сообщается, что он погиб на месте. В это время в суде было много людей. Огонь перекинулся из кабинета, где произошёл инцидент, на крышу здания. Началась эвакуация.
Среди погибших - помощник председателя суда. Еще три человека госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.
Мотивы человека, покончившего с собой, выясняются.
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