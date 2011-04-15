В Японии от землетрясения и цунами погибло 13,5 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами составило 13 тыс. 538 человек.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Главное полицейское управление Японии.

По данным полиции, 14 тыс. 589 человек числятся пропавшими без вести. Свыше 150 тыс. человек лишились крова.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта, вызвав цунами высотой более десяти метров. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 30-километрой зоны вокруг АЭС.