Кислая вишня уменьшает риск заболеваний сердца

Кислая вишня обладает уникальной комбинацией мощных антиоксидантов, способной помочь в сокращении факторов риска сердечных заболеваний.

К такому выводу пришли сотрудники Университета Мичигана, Университета Аризоны и Брансуикской лаборатории, которые провели три независимых исследования, пишет Компьюлента.

Североамериканские учёные установили, что кислая вишня уменьшает воспаление и риск возникновения проблем с сердцем. В частности, если каждый день на протяжении четырёх недель выпивать по 225 граммов вишнёвого сока, можно добиться значительного снижения уровня важных маркеров воспаления.

Это доказало исследование с участием десятерых совершеннолетних испытуемых, имеющих лишний вес или страдающих ожирением; у многих подопытных было также зарегистрировано уменьшение концентрации мочевой кислоты (связана с воспалительными процессами и подагрой) и триглицеридов, виновников сердечных болезней.

Ещё одним открытием стало то, что вишнёвая диета (1% рациона приходился на порошок из кислой вишни) уменьшала вероятность возникновения атеросклероза или сердечно-сосудистых недугов.

podrobnosti.ua