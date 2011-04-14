В Италии украинка угрожала, что прыгнет с крыши с ребенком на руках

В Италии заробитчанка из Украины угрожала самоубийством с ребенком на руках из-за невыплаты зарплаты ее мужу.

Об этом сообщает «Украинская газета в Италии» со ссылкой на местную ежедневную он-лайн-газету Estens.com.

В Понтеграделла в провинции Феррара 13 апреля иммигрантка из Украины поднялась на крышу недостроенного дома с сыном на руках и угрожала прыгнуть вниз. Такой демонстративный жест, вероятно, был продиктован отчаянием, говорится в сообщении. Женщина угрожала покончить жизнь самоубийством из-за невыплаченной зарплаты, которую владельцы строительства задолжали ее мужу.

На место происшествия прибыли карабинеры и скорая помощь. Однако необходимости в их вмешательстве не возникло. Полицейские с осторожностью, предусмотренной в таких случаях, приблизились к украинке, и после того, как выслушали ее аргументы, убедили спуститься вниз.