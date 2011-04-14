В каких случаях полезные травы - вредны?

Принято считать, что лечение натуральными природными средствами несет исключительную пользу для организма и практически лишено побочных эффектов, ведь создано Природой, а не химическими лабораториями. Приступая к применению на практике рецептов траволечения, обязательно следует изучить все особенности действия на организм того или иного растения или композиции трав. Специалисты университета Чикаго в ходе своих экспериментов выяснили, что иногда даже самые безобидные и знакомые растения могут самым непредсказуемым образом повлиять на ход течения заболевания. Например, препараты, содержащие эхинацею, наряду со своим великолепным иммуностимулирующим действием, повышают вероятность развития аллергических реакций, затрудняют процесс заживления ран. Чеснок и женьшень применяются для профилактики тромбообразования, но во время операции они же могут стать причиной кровотечения. Применение препаратов на основе валерианы может потребовать дополнительных доз анестетиков при проведении хирургических операций. Если Вам предстоит операция, от этих трав и препаратов, их содержащих стоит отказаться не позднее, чем за неделю перед процедурой. Это далеко не полный перечень трав, к назначению которых следует подходить с осторожностью. В любом случае, не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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