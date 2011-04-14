Как быстро похудеть и стать стройной

Если вы твердо намерены похудеть, то вам следует определиться с приоритетами, выясните для себя, что именно для вас важнее: сытно и вдоволь поесть или приятный внешний вид. Выяснив это и сделав выбор в пользу внешности, начинайте избавляться от ненавистных килограммов, но это не значит, что вам следует голодать.

Ведь именно с полуголодным образом жизни многие из нас связывает процесс похудения, но долго существовать при постоянном ограничении попросту невозможно, в конечном итоге вы рискуете «сорваться» и начать есть все подряд.

А это значит, что все ваши попытки и полученные результаты не только закончатся поражением, но вы еще можете прибавить в весе, ведь голодание может стать причиной стресса. Питание должно стать рациональным, направленным на безвозвратное избавление от лишних килограммов.

Вам даже придется потреблять большее количество калорий, но при этом процесс похудения таки пойдет.

Весь секрет заключается в том, что из вашего пищевого рациона должны быть исключены «пустые» калории, содержащиеся в продуктах с высоким содержанием жира (колбасные изделия), в кондитерских изделиях, в газированных прохладительных напитках, алкоголе и т.п.

А вот продукты, содержащие «правильные» калории должны занять в вашем рационе почетное место.

Их вы можете найти в мясе, рыбе, птице, яйцах, кашах, картофеле, макаронных изделиях, черном хлебе.

«Правильные» калории вы найдете и во фруктах, но, вследствие того, что они богаты глюкозой и фруктозой, потребление их должно быть умеренным, поскольку эти вещества активизируют выработку организмом инсулина, который способствует накоплению жировых запасов.

Безусловно, каждая из нас хочет видеть немедленные результаты своих усилий, при этом мы хотим, чтобы происходило все с наименьшими затратами сил, времени и средств.

Процесс похудения является долгим и кропотливым, тем более что чем медленнее он продвигается, тем выше вероятность того, что несчастные килограммы больше не вернутся. При этом вы не потеряете тонус, а мышечная масса останется в целости и сохранности.

Раз в неделю смело идите на нарушения ограничений в питании, в такие дни вы можете позволять себе практически все, что пожелаете. Они помогут вам снять нервное напряжение, являясь своеобразным призом за всю вашу сдержанность и ограничения в течение недели, и не позволят организму замедлить обменные процессы, сопровождающий вашу длительную борьбу с лишним весом.

При этом следует помнить о том, что все ваши попытки заслуживают уважения, но и физические нагрузки вам не помешают, поскольку они ускорят обмен веществ и помогут «расправиться» со значительной частью калорий, пишет www.gen.su