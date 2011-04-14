Во время теракта в Минске пострадала гражданка Украины

Во время теракта в минском метро пострадала гражданка Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, состояние здоровья украинки удовлетворительное, она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

По поручению министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО Посольство Украины в Беларуси держит ситуацию на контроле.

Как сообщал УНИАН, взрыв на станции "Октябрьская" Минского метрополитена произошел вечером 11 апреля. Детонировало взрывное устройство мощностью примерно 5-7 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими элементами.

Погибло 12 человек, около 200 получили ранения. По данным на 12 апреля, в больницах оставались около 150 потерпевших, из них несколько десятков человек находятся в тяжелом состоянии.

13 апреля в Беларуси официально объявлено днем траура по погибшим.