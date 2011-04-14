В воде из пластиковых бутылок выявили гормоны

Немецкие ученые пришли к выводу, что минеральная вода из пластиковых бутылок может представлять серьезную опасность для здоровья. Оказалось, что этот материал часто выделяет химические вещества, негативно влияющие на эндокринную систему человека.

Эксперименты проводились в университете имени Гете, находящемся во Франкфурте-на-Майне. Исследователи Мартин Вагнер и Йорг Ольманн изучили 20 образцов минеральной воды, продаваемой в Германии. При этом девять из них выпускались в пластиковых бутылках, девять - в стеклянной таре и два - в комбинированной упаковке из бумаги и пластика.

После серии опытов выяснились, что во многих образцах питьевой воды содержатся вещества, подобные женскому гормону эстрогену. "Мы... обнаружили присутствие эстрогенов в 60% всех образцов. Максимальная обнаруженная концентрация была эквивалентна по активности 75,2 нанограмма на литр естественного полового гормона 17 бета-эстрадиола", - цитирует www.rian.ru выводы исследователей.

При этом значительное количество эстрогена было обнаружено в 100% образцов воды в комбинированной упаковке, а также в 78% пластиковых бутылок и 33% стеклянной тары. В дальнейшем ученые провели эксперимент по изучению влияния этой воды на пресноводных новозеландских улиток. Исследователи доказали, что подопытные существа интенсивнее всего размножались под воздействием воды из пластиковых емкостей.

"Вероятно, мы обнаружили только верхушку айсберга - пластиковая упаковка может быть главным источником загрязнения пищи ксеногормонами. Наши результаты дают возможность понять потенциальное воздействие действующих на эндокринную систему химикатов из-за малоизвестных источников загрязнения", - уверяют авторы исследования.

