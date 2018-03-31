16 секретов женского здоровья

Учёные постоянно поражают нас новыми открытиями и рекомендациями, как поддерживать своё здоровье. И вот - основные правила, которым, согласно мнениям медиков, должна следовать каждая женщина

Не будь чистюлей

Гигиена — вещь, конечно, важная. Несоблюдение таких простых правил, как, например, мытьё рук перед едой, может стать причиной серьёзных инфекционных заболеваний. Однако чрезмерная чистоплотность тоже не самый лучший путь к идеальному здоровью.

Согласно исследованиям британских медиков, женщины, пользующиеся специальными антибактериальными средствами вместо обыкновенного мыла, болеют чаще остальных. Потому что сильные антисептики, даже при исключительно наружном применении, могут нарушить естественный бактериальный баланс вашего тела — более слабые, но полезные для нас бактерии погибнут, а сильные патогены, наоборот, выживут и начнут размножаться.

Предохраняйся

Многие гинекологи сходятся во мнении, что оральная контрацепция, то есть приём таблеток, — лучший способ защиты от нежелательной беременности. А недавно учёные открыли, что приём этих средств ещё и укрепляет женское здоровье. А именно уменьшает риск заболевания раком яичников на 20%, причём аж на 30 (!) лет после курса приёма.

Пей чёрный чай...

Думаете, самый полезный в мире чай — зелёный? Оказывается, нет. Американские исследователи обнаружили, что именно чёрный чай мешает размножаться бактериям, образующим зубной налёт и вызывающим кариес. Более того, он защищает и ваше сердце. Согласно данным исследователей, бактериальное заражение ротовой полости приводит к образованию микротромбов в кровяных сосудах, что в последствии может привести к инфаркту. Вещества, содержащиеся в чёрном чае, препятствуют этому процессу.

Не пей колу...

Пьёте только диетическую колу и спите спокойно? Не стоит. Исследования показали, что практически все напитки такого типа содержат такой усилитель вкуса, как фосфорная кислота (на этикетке обозначена как Е338). Между тем этот элемент способен в буквальном смысле вымывать кальций из вашего тела, тем самым уменьшая костную массу. Наличие связи между потреблением газированных напитков (в частности, колы) и костной дистрофией подтвердило независимое исследование британских врачей. Кстати, женщины и так больше, чем мужчины, подвержены различным «скелетным» проблемам.

...и алкоголь

Некоторые наркологи утверждают, что в малых дозах алкоголь даже полезен. Однако онкологи с ними не согласны. Последние исследования показали, что даже капля спирта увеличивает риск рака любого типа. А красное вино, расхваленное диетологами, способствует развитию рака молочной железы.

Не забывай про фолиевую кислоту

Мы уже писали о том, что фолиевая кислота входит в список 6 самых необходимых женщине веществ. Напомним ещё раз: во-первых, недостаток этого элемента у матери считается одной из причин врождённых дефектов у её детей. Во-вторых, хороший запас фолиевой кислоты может предотвратить возрастную дистрофию сетчатки — самую частую причину слепоты среди пожилых. А если ещё и принимать её вместе с витаминами В6 и В12, риск заболевания упадёт аж на 41%.

Не отощай

Недавнее «Исследование миллиона женщин», проведённое в Британии, показало, что женщины с ИМТ (индекс массы тела) ниже 18,5 часто имеют трудности с зачатием и более расположены к остеопорозу. А средний оптимальный вес для женщины около 30 лет и старше составляет 63-65 кг (при росте в 165 см). То есть идеальный ИМТ равен примерно 24. Не знаете свой? Вычислить его очень легко. Разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, взятый в квадрате. Например: 70 (кг) : 1,7×1,7 (м) = 24,2.

Бойся гормонов

После менопаузы количество гормонов в женском организме резко падает, что зачастую приводит к развитию таких заболеваний, как остеопороз, язва, рак кишечника и различные сердечно-сосудистые нарушения. Поэтому многим своим пациенткам врачи советуют гормональную терапию. Однако сочетание некоторых гормонов — например, эстрогена и прогестогена — не укрепит, а, наоборот, пошатнёт ваше здоровье, считают исследователи. Например, именно такой коктейль способствует развитию рака молочной железы и увеличивает риск рака яичников. В свою очередь избыток одного эстрогена может повысить ваши шансы на рак эндометрия.

Не кури

Этот совет, в общем-то, можно было бы оставить без комментариев. Добавим только, что, согласно последним медицинским новостям, курящие женщины в 2 раза чаще болеют раком шейки матки.

Хочешь детей — ходи в солярий

Самой распространённой причиной женского бесплодия сейчас считается поликистоз яичника и другие состояния, подавляющие овуляцию. Большинство женщин с такими проблемами испытывают недостаток витамина D. В свою очередь, исследование Йельского университета показало, что курс лечения витамином D уменьшает риск развития поликистоза на 93-99%.

Однако главным источником этого витамина по-прежнему остаётся солнечный свет. Если вы боитесь рака кожи, загорать не обязательно — просто побольше гуляйте и проводите на солнце хотя бы 20 минут в сутки.

Поаккуратней с таблетками

Витамин D — это, как мы выяснили, хорошо, но перед очередной солнечной ванной лучше перебрать в голове, какие таблетки вы принимали в последнее время. Некоторые лекарства повышают чувствительность кожи и, соответственно, делают вас более уязвимой для рака и ожогов, а значит вам придётся либо подождать с загаром, либо намазаться защитным кремом погуще. В группе риска антибиотики, лекарства от гипертонии, средства для понижения холестерина, некоторые противозачаточные, нестероидные противовоспалительные (в том числе ибупрофен) и даже некоторые кремы от прыщей.

Жуй бананы

Согласно данным международного Общества психического здоровья, каждая четвёртая женщина среднего возраста страдает депрессией или каким-либо другим расстройством. Одна из причин — недостаток аминокислоты триптофана, единственным источником которой является пища. В частности — мясо индейки, творог, сливы и бананы.

Роди двоих до 30

Смысл этого совета не в том, чтобы поспеть за так называемыми «биологическими часами», с боем которых якобы уменьшается возможность женщины стать матерью. Оказывается, роды между 20-ю и 30-ю, а также грудное кормление уменьшают риск рака груди. А исследование шведских учёных показало, что кормящие матери подвержены развитию ревматоидного артрита на 50% меньше остальных.

Возьмись за гантели

По статистике, около 70% женщин хотя бы раз в жизни страдали от продолжительных болей в спине и пояснице. Решить эту проблему могут регулярные силовые тренировки, укрепляющие мышцы корпуса, в том числе обычные поднятия гантелей. Кстати, эти же упражнения помогут вам сделать свой животик более плоским, так что вместе со здоровьем вы получите и стройную фигуру.

Следи за желудком

Обычное вздутие живота может быть симптомом рака яичников, который, до того как его диагностировали, успел дать метастазы на пищеварительный тракт. Поэтому даже на такие, казалось бы, незначительные и преходящие проблемы стоит обращать самое пристальное внимание. Регулярные вздутия наблюдались у 86% пациенток, у которых врачи выявили это онкологическое заболевание.

Кроме того, постоянный дискомфорт в желудке может указывать на так называемый синдром раздражённого кишечника. Точные причины этого заболевания неизвестны, но проявления — крайне неприятны. Вплоть до резких болей и повышенного газообразования. Иногда лечение синдрома требует даже оперативно вмешательства.

Не пренебрегай любовью

Регулярный интим способен в буквальном смысле омолодить женщину. 200 оргазмов в год — и вы будете выглядеть примерно на 6 лет моложе своего возраста, говорят американские врачи. Кроме того, секс является естественным средством для поднятия иммунитета.

aif.ua

