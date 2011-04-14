В Японии произошло новое мощное землетрясение

К востоку от побережья японского острова Хонсю произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, передает Би-Би-Си.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 190 километрах к востоку от города Мориока в префектуре Иватэ. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,2 километра.

Данных о жертвах и разрушениях нет. Не сообщается также и об угрозе цунами.

Это землетрясение - одно из множества, произошедших за последние недели. 11 апреля, когда страна вспоминала погибших в результате мартовского землетрясения и цунами, на северо-востоке Японии опять были зафиксированы сильные подземные колебания.