Алоэ вызывает рак

Американские ученые спровоцировали развитие рака у крыс с помощью экстракта алоэ, сообщает New Scientist. Исследование провели специалисты Национальной токсикологической программы (National Toxicology Program, NTP), которая является одним из подразделений Министерства здравоохранения США.

В ходе исследования, проведенного NTP, лабораторным крысам и мышам в течение двух лет давали высокие дозы экстракта растения Aloe barbadensis (Aлоэ настоящее, Aloe vera). Грызунов поили водой, содержащей 1,5 процента экстракта алоэ по массе.

После окончания эксперимента ученые обнаружили в толстом кишечнике животных как доброкачественные, так и злокачественные новообразования. Опухоли развились у 74 процентов самцов и у 39 процентов самок крыс.

У всех грызунов, получавших чистую воду, новообразований в кишечнике не выявлено. У мышей, которым давали алоэ, исследователи зафиксировали опухолевый рост, соответствующий возрасту животных. Однако ученые отметили, что крысы являются более подходящей биологической моделью человеческого организма, так как в пищеварительном тракте мышей, обитают бактерии способные расщеплять активные компоненты алоэ.

В ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, какое из содержащихся в алоэ веществ спровоцировало развитие опухолей у лабораторных животных. В первую очередь исследователи планируют изучить алоин А. В 2002 году Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) запретило выпускать слабительные средства на основе экстракта алоэ, содержащие алоин, из-за его потенциальной канцерогенности.

newsland.ru