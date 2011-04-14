Размер запястья ребенка - показатель его здоровья

Согласно последним данным исследования, размер запястья у ребенка является универсальным методом медицинской диагностики некоторых заболеваний.

Итальянские исследователи из римского Университета Сапиенца доказали, что по размеру запястья малыша можно определить риск развития сердечных недугов во взрослой жизни, пишет The Telegraph.

Так, чем шире запястье, тем больше у ребенка невосприимчивость к инсулину и тем выше вероятность развития болезней сердца. Большой размер костей на 20% увеличивал невосприимчивость к инсулину.

Данные выводы были сделаны в ходе исследования с участием 500 детей, имевших лишний вес.

health.passion.ru