Как почистить печень при помощи овса

Настой овса поможет восстановить функции печени.

Полезные вещества, которые необходимы печени, овес отдает при «томлении» в толстостенной посуде. Для приготовления лечебного настоя лучше использовать керамическую, чугунную, глиняную или эмалированную посуду.

Приобрести овес можно в специализированных магазинах здорового питания или на рынке. Частники обычно продают «лечебный овес» для этих целей. Не думайте, что зерно смогут заменить овсяные хлопья. Они содержат очень мало клейковины, поэтому лечебного эффекта вы не увидите.

Хорошее зерно обычно упругое, светлого цвета, с ароматом соломы. По всем правилам фитотерапии, лучше использовать зерна, которые по истечении двух часов не всплывают на поверхность. Рецепт приготовления настоя из овса для очищения печени.

Стакан овса залить тремя литрами горячей воды. Не стоит заливать кипящей водой, чтобы не разрушить нужные вам вещества.

Затем, при температуре в духовке около 150 градусов, нужно в течение двух часов выдерживать настой в удобной для этого посуде.

Оставить настой на 10-12 часов в теплом месте.

Отжать или процедить готовый настой. Употреблять лучше за 20 минут до еды. Если вы впервые начнете пользоваться этим способом, то лучше начинать с четверти стакана, постепенно доводя дозировку до половины или 2/3.

Противопоказаний для лечения овсяным настоем – нет. В случаях, если у пациента язвенная болезнь, воду в рецепте можно заменить молоком. Иногда лечебный настой может вызвать легкий слабительный эффект.

Такой курс можете продолжать 2-3 месяца. Использование этого народного средства поможет всем желающим очистить и поддержать свою печень.

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