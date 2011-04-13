Чем полезна петрушка

С помощью петрушки – вы достаточно быстро можете снять воспалительный процесс. Во многих своих аспектах и благодаря большому содержанию полезных витаминов и минералов, а также аскорбиновой кислоты, петрушка превосходит даже лимоны. Она способна оказывать мочегонный эффект и будет полезна гипертоникам.

Для того, чтобы приготовить полезный отвар, который необходимо применять с целью понижения артериального давления, вам понадобятся две чайные ложки очень мелко порезанной петрушки. Не вздумайте приобретать в торговых рядах уже готовую порезанную зелень в пакетиках. Она напрочь лишена тех необходимых целебных свойств, о которых мы сейчас говорим. После того, как вы измельчите домашнюю петрушку, выращенную на своем огороде, ее необходимо будет залить одним стаканом кипятка и настаивать на протяжении не менее 10 минут. Употреблять нужно по 1 столовой ложке три раза в день.

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