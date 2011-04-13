Врачи лечили бы себя не так, как своих пациентов - опрос

Многие врачи рекомендуют определенные стратегии лечения, однако, как показало исследование американских экспертов, они сами бы ими никогда не воспользовались. Ученые специально опросили около 1500 врачей в США. Их попросили выбрать терапию и рассчитать медицинскую программу. Однако, когда медикам нужно было поставить себя на место пациента, они выбирали совершенно другое лечение.

Так, в отношении себя врачи чаще склонялись к терапии, которая могла привести к смерти, но в итоге давала более высокие шансы на выживание за счет отсутствия побочных эффектов. А вот для пациентов специалисты выбирали вроде бы более безопасную терапию, правда, не исключающую проблемы в виде осложнений, независимо от качества жизни.

К примеру, когда перед медиками поставили выбор провести одну или две операции для лечения рака кишечника, две пятые из 242 врачей высказались за операционное вмешательство, которое, тем не менее, несло высокий риск смерти и меньшую вероятность побочных отрицательных эффектов. А вот когда их попросили разработать стратегию лечения для пациентов, лишь одна четверть врачей выбрала данный вариант.

Далее врачам нужно было представить, как они и пациент заразились новым видом птичьего гриппа. Теоретически было доступно медикаментозное лечение. Без него риск смерти составляет 10%, а вероятность оказаться на больничной койке - 30%. Лечение бы на 50% снизило вероятность развития неблагоприятных событий, однако вызвало бы смерть у 1% пациентов и перманентный неврологических паралич у 4%.

В итоге из 700 врачей, около двух третей, думая о себе, выбрали пройти лечение. Что касается пациента, то половина опрошенных рекомендовала отказаться от лечения. По словам доктора Питера Убеля из Университета Дьюка в Северной Каролине, врачи, действительно, лечат пациентов не так, как бы лечили себя.

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