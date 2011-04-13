Соленые орехи и чипсы спасут от стресса

По словам профессора из Университета Цинцинати, чипсы и картошка во фритюре, соленые орехи являются лучшими средствами борьбы со стрессом. Соленая пища способствует повышению гормонов “удовольствия” в крови.

В ходе проведенных исследований выяснилось, что повышение уровня соли в организме уменьшает уровень вызывающих стресс гормонов и повышает уровень окситоцина. Также в организме быстро вырабатывается гормон окситоцин.

По словам медиков, в барах в качестве закуски часто подают соленые орешки, чипсы, благодаря употреблению в пищу чипсов и орешков снижается уровень стресса, повышая уровень окситоцина.

В свою очередь, у человека повышается настроение, из-за соленой пищи появляется жажда пить, причем не всегда безалкогольные напитки. По словам медиков, употреблять соленую орешки, еду нужно в небольших количествах.

newsland.ru