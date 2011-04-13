Японская радиация достигла Канады и США

Уровень радиации в отдельных районах США и Канады слегка повысился из-за аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Как сообщает NEWSru, на слушаниях в Конгрессе США глава федерального Агентства по защите окружающей среды Лиза ДЖЕКСОН заявила: "Агентство не ожидает, что уровень радиации в воздухе или в воде в США достигнет опасного уровня. Все данные указывают на то, что он слегка повысился в некоторых районах, все равно значительно ниже того порога, который можно считать проблематичным".

Ранее небольшое количество радиоактивных частиц, попавших в воздух после аварии на "Фукусиме-1", достигло отдельных районов западного побережья США, в частности, в штате Калифорния.

Однако, как заверили специалисты Агентства по охране окружающей среды, никакой угрозы для здоровья населения радиоактивные вещества не представляют.

Кроме того, небольшое радиоактивное излучение было зафиксировано в нескольких грузах, прибывших в США из Японии воздушным путем.

После аварии на "Фукусиме-1" американские власти в целях предосторожности начали проверку прибывающих из Японии пассажиров и грузов на предмет радиоактивного излучения.

В канадской провинции Онтарио зарегистрировано повышение уровня радиоактивности, не угрожающее здоровью людей. Как сообщил журналистам министр энергетики провинции Брэд ДАГИ, наличие радиоактивных частиц возросло крайне незначительно.

По сведениям Канадской комиссии по ядерной безопасности и министерства здравоохранения Канады, следы радиоактивных выбросов с АЭС в Японии достигли территории Канады с атмосферными потоками.

Как отметили эксперты, полученные данные не указывают на увеличение радиоактивности выше установленной нормы.

Главный медицинский специалист провинции Онтарио Арлен КИНГ заверила, что все местные и импортируемые продукты прошли проверку, и уровень содержания в них вредных веществ ниже установленных санитарных норм.