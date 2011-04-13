"Сонные травы" - лучшее средство от бессонницы

Австралийские медики из клиники Боурал разработали систему, позволяющую эффективно бороться с бессонницей, сообщает ИТАР-ТАСС. По словам эксперта Мим Бейм, проблемы со сном отмечаются у каждого четвертого жителя Земли. Кто-то тяжело засыпает, беспокойно спит. А кто-то вообще бодрствует все ночи напролет.

Сделать основной упор врачи предлагают на так называемые "сонные травы" (мак, валериана, хмель, мелисса), то есть переключиться на натуральные лекарственные средства вместе стандартных снотворных таблеток. Основной плюс травяных отваров – они не вызывают привыкания. Принимать же травы следует два раза в день: после ужина и перед отходом ко сну.

Важен и режим питания. Так, легкий ужин перед сном с небольшим количеством углеводов повысит уровень серотонина и нормализует уровень сахара в крови. Это успокоит. Поэтому лучше всего выпить чашку молока с медом, съесть немного сыра с печеньем или половину банана.

Отдельный вопрос гигиена сна – соблюдение режима (отход ко сну в одно и то же время), проветривание помещения, отказ от кофеина во второй половине дня, от сильных физических нагрузок перед сном и просмотра фильмов ужасов. Про алкоголь тоже лучше забыть. Он нарушает цикл сна, не давая человеку расслабиться.

Если человек плохо спит, австралийские эксперты предлагают практиковать особые упражнения. К примеру, вечерние занятия йогой, пилатесом и тай-чи успокоят не только тело, но и психику. Расслабиться можно и уже лежа в кровати. Необходимо почувствовать тяжесть во всех частях тела, вплоть до пальцев ног.

Еще одна неожиданная находка: медики выяснили, что самый глубокий сон наступает при довольно низкой температуре тела. Мим Бейм предлагает обмануть организм, приняв теплую ванну или душ, искусственно снизив температуру тела. В отдельных случаях отрегулировать суточный режим, связанный с гормоном мелатонином, помогут гормональные препараты.

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