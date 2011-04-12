Черника - сжигатель жира

Институт питания при Техасском женском университете пришел к выводу, что черника, способна противостоять образованию жировых отложений в организме, а также защитить сердечно-сосудистую систему за счет высокого содержания полифенолов.

Исследователи пришли к заключению, что черника очень благотворно сказывается на ускорении процессов обмена веществ в организме людей, испытывающих склонность к ожирению из-за низкого метаболизма в организме, сообщает cybersecurity.ru.

В рамках химических экспериментов специалисты пришли к заключению о том, что черничные полифенолы играют важнейшую роль в дифференциации адипоцитов - процессе, в котором неспециализированные клетки приобретают выраженные особенности соединительной клеточной ткани для синтеза и хранения жировых отложений в организме.

Ученые экспериментально доказали, что большие концентрации растительных полифенолов эффективно борются с лигогенезом (развитием жировых клеток), провоцируя в организме условия для липолиза (распада липидов/жиров).

«Мы хотели показать, что применение полифенолов позволяет предотвращать ожирение на молекулярном уровне», - заявили авторы исследования. По их словам, пока исследования были проведены на лабораторных мышах, позже планируется провести клинические испытания и на людях.

Исследователи также отмтеили, что провели исследование в тканевых культурах, полученных от мышей. В экспериментах было установлено, что полифенолы в зависимости от дозировки могут эффективно бороться с процессом дифференциации адипоцитов. При более высоких дозах инъекций полифенола, происходила блокировка 73% новых жировых клеток в районе инъекции. В случае инъекций с низкой концентрацией полифенолов подавлялись 27% клеток.

По словам ученых, перед тем, как говорить об успешности новой противолипидной терапии, необходимо провести испытания на людях и понять конкретные необходимые для блокировки дозы.

focus.ua