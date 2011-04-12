Ключ к вечной молодости

Вопросы долголетия всегда актуальны. Человек сам ищет пути продления жизни уже на протяжении многих веков. От чего зависит долголетие: от среды обитания, от заболеваний, от наследственного фактора, от питания?

Ученые заметили, что при низкой калорийности питания увеличивается жизнь испытуемых животных. Американские ученые выяснили, что это зависит от работы митохондрий в период применения низкокалорийной диеты. Митохондрии отвечают за клеточное дыхание. Они усиленно начинают производить энергию, и также усиленно ее отдают. И в результате:старение клеток замедляется, отключается процесс самоуничтожения старых клеток. Чем активнее будут митохондрии, тем быстрее будет восстанавливаться жизнь в клетке.

Наблюдения и выводы были сделаны на испытуемых животных, на человеке таких испытаний пока не проводились.

Есть еще некоторые неясности. Ученые пока не выяснили, как митохондриям удается блокировать отмирание клеток.

Исследования ученых подтвердили предположение, что физические нагрузки и низкокалорийное питание способствуют выработке "ферментов молодости".

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