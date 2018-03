Чем полезны бананы

Всего три банана в день позволят значительно снизить риск развития рака, заявляют британские и итальянские ученые. Подобная добавка к рациону обогатит диету достаточным количеством калия, тем самым снизив вероятность образования тромба в мозге примерно на 21%.

По мнению специалистов, сотни инсультов можно предотвратить, просто изменив рацион. Кстати, помимо бананов, которые способны еще и контролировать давление, калий можно получить из шпината, орехов, молока, рыбы и чечевицы.

Последнее исследование, опубликованное в журнале "Journal of the American College of Cardiology", представило анализ данных 11 разных изысканий. Итог научной работы таков: ежедневное потребление калия в размере примерно 1600 миллиграммов достаточно, чтобы сократить риск инсульта более чем на одну пятую.

В свою очередь, нехватка калия в рационе способна вызвать сбои в сердцебиении, раздражительность, тошноту и диарею. Как подчеркивают сотрудники университета Уорвика и университета Неаполя, во многих странах люди потребляют недостаточное количество калия. Если бы дефицита не было и люди сократили потребление соли, то во всем мире ежегодно можно было бы сократить число инсультов примерно на миллион.

