О пользе перепелиных яиц спорить глупо. Они относятся к тем продуктам, которые не просто содержат витамины, а обогащены ими. Но возникает много вопросов по поводу того, как правильнее их употреблять в пищу, в каких количествах и т.д. Несмотря на то, что перепелиное яйцо значительно меньше по размерам, чем куриное, в нем содержится в 4 раза больше железа, фосфора и калия. Больше в нем и меди, кобальта, витаминов А, В1 и В2.

Перепелиные яйца, польза и вред которых станут темой данной статьи, включают в свой состав и незаменимые аминокислоты, необходимые организму взрослых и детей.

Польза

Существует ряд заболеваний, при которых перепелиные яйца приносят человеку только пользу, о вреде здесь не может быть и речи:

Анемия

Гипо- и гипертонические состояния

Головные боли

Иммунодефицит

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Сахарный диабет

Данный продукт может стать основой лечебного питания для детей с ослабленным здоровьем. Его рекомендуют есть жителям экологически неблагоприятных районов.

Для детей польза перепелиных яиц неоспорима, они не способны нанести вред, если используются в правильной дозировке. Этот продукт не только способствует росту костной и мышечной ткани, но и предотвращает рахит.

Использовать перепелиные яйца лучше, учитывая возраст человека. Так, например, детям, в зависимости от этого фактора, их дают от 2 до 6 штук в течение дня. А взрослым от 4 до 6.

В лечебном питании допускается принимать яйца в сыром виде натощак утром. Можно их запивать теплой водой. Сырые яйца содержат гораздо больше полезных веществ, нежели после термической обработки.

Одно из главных преимуществ перепелиных яиц заключается в том, что в них содержится такая аминокислота, как лизоцим, сдерживающий рост бактерий. Благодаря лизоциму очищаются печень и почки.

Вред

О вреде, а не пользе перепелиных яиц можно говорить только в том случае, если у человека наблюдается аллергия. Яйца содержат аллерген под названием овомукоид, что приводит к непереносимости продукта некоторыми людьми. У малышей такое явление встречается чаще, чем у взрослых, поэтому родителям следует быть осторожными.

medsputnik.ru