Как удалить папилломы

Папилломами называют доброкачественные разрастания кожи, которые вызваны папиллома вирусом человека. Данный вид вируса проявляется на коже и слизистых оболочках и может передаваться от больного человека к здоровому при контакте с этими участками. Но основным путем передачи папиллома вируса все же является половой. Главная опасность папиллом состоит в том, что, разрастаясь, они могут перерождаться в злокачественные новообразования. Это может происходить и при постоянном травмировании папилломы. Но даже если новообразование носит единичный характер и не доставляет дискомфорта, необходимо пройти осмотр у дерматолога, который назначит ту или иную методику удаления папилломы.

Удаление данного вида новообразований происходит несколькими методами.

Прижигание

Самый элементарный метод - прижигание химическими средствами, которое ведет к некрозу (отмиранию) папилломы. После процедуры, на месте воздействия происходит образование корочки, которую нельзя срывать, поскольку это вызовет формирование рубца. В течение недели корка сходит и на ее месте остается только гладкая кожа. Очень важно, чтобы процедуру проводил квалифицированный специалист, который определит характер новообразования и решит, можно ли предпринимать данную методику удаления. Это важно, поскольку существует вероятность провоцирования атипии - ненормального развития клеток кожи, результатом которого может быть образование злокачественной опухоли.

Хирургический метод

Хирургический метод удаления папиллом предполагает их срезание с помощью скальпеля, которое делается под местной анестезией. Затем на место среза накладывается давящая повязка. Более современная и менее травматичная хирургическая методика - использование лазерного скальпеля. С помощью этого метода измененная ткань удаляется и одновременно с этим останавливается кровотечение. Методика практически не вызывает осложнений, имеет короткий восстановительный период и позволяет удалять новообразования любого размера на необходимой глубине.

Криодеструкция

Папиллома удаляется путем ее вымораживания жидким азотом. Процедура достаточно проста и безболезненна, она хорошо переносится и не требует обезболивания. Специальный аппликатор, смоченный в жидком азоте низкой температуры, прикладывают к папилломе, после чего она темнеет, твердеет и вскоре отпадает. При значительной величине папилломы может понадобиться вторая процедура. Единственным минусом данной методики является трудности в контроле глубины воздействия на ткани. Поэтому существует вероятность, что новообразование будет удалено не полностью и потребуется повторное прохождение процедуры, либо может иметь место появление небольшого ожога.

Метод электрокоагуляции

Метод электрокоагуляции основывается на локальном воздействии током высокой частоты. В ходе удаления папилломы происходит визуальный контроль глубины воздействия. Проводят процедуру с помощью специальных аппаратов постоянного и переменного токов. Токи высокой частоты вызывают необратимое свертывание белковых тканей при температуре 20-80 градусов. При большом размере новообразования применяется обезболивание. Метод электрокоагуляции предотвращает сильное кровотечение и инфицирование. Случается, что после электрокоагуляции остаются следы, но здесь играет роль как квалификация врача, так и величина удаляемой папилломы.

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