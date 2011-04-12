Что сделать, чтобы лоб стал гладким

Для каждой проблемной зоны на нашем лице есть свой комплекс упражнений. О них рассказывает основательница специализированной студии фитнеса для лица reFACE.FITNES Алена Россошинская в нашем cпецпроекте «Ваше лицо — в ваших руках». Мы расскажем о том, как разгладить лоб. Перед тем как приступать к упражнениям, нанесите на него крем: он сделает кожу эластичнее.

УПРАЖНЕНИЕ 1

Одной рукой с помощью указательного и среднего пальцев слегка растяните место, где есть морщина, и зафиксируйте двумя пальцами: один смотрит вверх, другой — вниз. Второй рукой указательным пальцем быстро и легко трите морщинку по горизонтали. Цвет кожи на месте морщины станет красным из-за прилива крови. При выполнении упражнения можно будет увидеть, как глубина морщины уменьшается. Выполняйте около минуты, но не переусердствуйте!

УПРАЖНЕНИЕ 2

Двумя ладонями надавливайте на лоб и брови. Давление должно быть плотным. Затем раздвиньте ладони в стороны. Попробуйте наморщить лоб, при этом ладони оказывают сопротивление. Задержитесь в этой позиции на 20 счетов. Расслабьтесь. Повторите 3 раза.

Пальцы служат не только для того, чтобы создавать препятствие, а также предупреждают появление морщин и опущение вниз внешней части брови (механическое предупреждение морщин).

УПРАЖНЕНИЕ 3

Пальцами обеих рук легко простукивайте центральную часть лба, начиная от бровей и до корней волос. Выполняйте это упражнение 1—2 минуты.

segodnya.ua