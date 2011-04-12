Чем полезна "живая вода"?

Специалисты компании Oculus, штат Калифорния, США, создали живую воду - раствор, насыщенный соединениями гипохлорит-ионов, способствующий заживлению ран, сообщает BBC со ссылкой на журнал New Scientist.

Раствор был получен пропусканием обычной дистиллированной воды через проницаемую диафрагму натрия хлорида. В процессе вода обогащалась микронином - гипохлорит-ионом, отрицательно заряженным соединением атома кислорода с атомом хлора. Этот ион, имеющий свободную валентную связь, присоединяется к молекулам болезнетворных бактерий, разрушая их клеточную структуру. Это способствует быстрому заживлению ран и язв, в том числе у диабетических больных. Раствор обладает дезинфицирующими свойствами - убивает вирусы, бактерии и грибки, и эффективен при борьбе со стафилококковыми инфекциями.

Исследование, которое проводили ученые Oculus, показало, что у диабетических больных, которым в дополнение к курсу антибиотиков назначали еще и новый раствор гипохлорит-иона, язвы на ногах заживали в среднем за 43 дня. У больных, которые принимали только антибиотики, процесс выздоровления занимал 55 дней. Кроме того, раствор убивал 10 видов бактерий, устойчивых к другим хлоросодержащим соединениям.

«Мы приветствуем любое безопасное лечение, которое позволит диабетическим больным быстро и безболезненно выздоравливать», - заявил Трейси Келли (Tracey Kelly), представитель Британского диабетического общества (Diabetes UK), Великобритания.

По словам Эндрю Болтона (Andrew Boulton) из Королевского госпиталя Манчестера (Manchester Royal Infirmary), Великобритания, метод выглядит многообещающим, особенно с учетом того, что сегодня 15% всех случаев диабетических язв приводят к ампутациям конечностей у больных.

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