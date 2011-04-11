В Японии произошло новое мощное землетрясение силой 7 баллов. Охлаждение реакторов на АЭС «Фукусима-1» снова остановлено, сообщает «Немецкая волна».

Эпицентр землетрясения, которое произошло в понедельник, 11 апреля, находился в префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима». По данным сейсмологов, сила подземных толчков составляла семь баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение нарушило электроснабжение на АЭС «Фукусима». Как сообщила компания – оператор станции - Tepco, была прекращена подача тока к насосам первого, второго и третьего энергоблоков. Тогда же пресс-секретарь компании сообщил о планах применить противопожарную технику для охлаждения реакторов. Однако впоследствии поступила информация о том, что энергоснабжение удалось возобновить. По официальным данным, реакторы не были повреждены. Информации о возможных жертвах или разрушениях пока нет.

Незадолго до землетрясения в Японии было решено расширить зону эвакуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1». Японское правительство объявило о дополнительных территориях, которые подлежат эвакуации. Жители еще нескольких населенных пунктов, расположенных примерно в 30 километров от АЭС «Фукусима-1», должны в течение месяца покинуть свои дома. Об этом сообщил в понедельник представитель японского правительства Юкио ЭДАНО. По его словам, в некоторых местностях зафиксирован повышенный уровень радиации, что в долговременной перспективе может представлять риски для здоровья. В то же время он отметил, что речь идет не о форс-мажоре, а жители не должны эвакуироваться немедленно. До сих пор были эвакуированы жители в радиусе 20 километров от АЭС.

С 11 марта 2011 года, когда в Японии произошло наиболее разрушительное за всю историю землетрясение и цунами, страну регулярно трясет.

Жертвами цунами и землетрясения стали, согласно последним данным, почти 13 тысяч человек.

На сегодняшний день в списках пропавших без вести числится более 14 тысяч человек. Согласно законодательству Японии, человек, о судьбе и местонахождении которого ничего не известно в течение трех месяцев, считается пропавшим без вести.

В настоящее время около 151 тысячи жителей северо-восточных регионов страны, которые лишились своих домов, находятся во временных приютах.