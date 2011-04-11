Стресс вызывает провалы в памяти

Ученые считают, что раскрыли механизм влияния стресса на проблемы с памятью у людей пожилого возраста. Исследователи из Эдинбургского университета изучили реакцию двух рецепторов мозга, связанных с памятью, на гормон стресса кортизол.

В ходе исследования оказалось, что при низких уровнях кортизола активизировался только один из этих рецепторов, что благотворно влияло на память. Зато, когда уровень кортизола повышался, включался второй рецептор. Это вызывало обратный эффект - память ухудшалась, сообщает meddaily.ru.

При отключении второго рецептора, память вновь восстанавливалась, а проблемы исчезали.

Открытие ученых помогает объяснить, почему слишком сильный стресс в течение длительного периода времени нарушает нормальные процессы мозга, сопряженные с хранением информации. Вместе с тем было доказано, что небольшое количество стресса, напротив, помогает лучше укрепить в памяти эмоциональные воспоминания.

focus.ua