От соляриев выпадают и седеют волосы

Не так давно было проведено исследование, которое доказало, что ультрафиолетовое излучение, как естественное, так и искусственное, может сделать из брюнетки блондинку. Особенно это касается тех девушек, которые являются фанатками соляриев, так как уровень облучения в них еще выше, чем в естественной окружающей среде.

Дело в том, что за уровень насыщенности цвета волос отвечает пигмент – естественный краситель, который вырабатывается в организме каждого человека в разных объемах. У брюнеток количество этого пигмента много выше, чем у светловолосых девушек. Но и разрушается он гораздо легче, чем светлый оттенок. Потому, если девушка интенсивно загорает на пляже, ходит в солярий, и не использует при этом средства UF-защиты, то стоит ожидать осветления собственных волос.

Этот процесс потери пигментации не так безобиден, как думают многие. Долгое нахождение под интенсивным облучением сделает волосы ломкими и сухими. Могут появиться участки депигментации, то есть седые волосы. Часто после посещения солярия у девушек могут начать выпадать волосы, причем безо всяких видимых причин. Врачи давно уже предупреждают дам о том, что загар в большом количестве вреден для здоровья, так как возрастает риск возникновения меланомы, кожа стареет, и, как выяснилось, начинают выпадать волосы.

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