Кокосовая вода - самый полезный продукт

Как сообщает специалист по здоровому питанию Элизабет Уоллинг (Elizabeth Walling), кокосовую воду можно считать самым полезным для человека продуктом, так как её состав очень близок к составу плазмы человеческой крови.

В кокосовой воде содержится кальций, магний и калий в той пропорции, которая необходима человеку, поэтому после физической работы она восполняет потери микроэлементов намного лучше, чем спортивные напитки. При регулярном употреблении кокосовой воды снижается риск судорог, заболеваний почек, сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Кокосовую воду рекомендуется пить сразу же после открывания кокоса, пишет Кулинарный Эдем.

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