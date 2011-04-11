Кому черемша навредит

Черемша появляется сразу, как сходит снег. Черемша защитит от простуд и вирусов, потому что укрепляет иммунную систему за счет высокого содержания в ней витамина С.

Кроме противопростудного средства, черемша с древности используется для очистки крови и как лекарство от кожных заболеваний. Ее употребление сократит выпадение волос. Черемша благоприятно действует на работу сердца.

Но употребляя ее, необходимо помнить об ограничениях. Так, чрезмерное увлечение ею вызовет язву желудка. Более 15-20 листьев употреблять нельзя. А если уже есть проблемы с желудком – не больше 7-10. Беременным черемша противопоказана.

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